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Москва
Профиль пользователя Katyakuznetsova

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Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Ищу подруг для прогулок

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Прогулка, кофе и новые знакомства
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