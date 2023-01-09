О себе

Хочу найти человека или даже людей, с которыми легко и можно общаться на разные темы 🙌🏻 Обсуждать, что происходит в жизни, отношениях, мире , взлеты и падения



По характеру скорее интроверт, чем душа компании, поэтому, возможно, со мной не так просто, но только поначалу)) если человек идет на контакт, и мы находим общие точки соприкосновения, отдаюсь всей душой 😄



Университет закончился, подруги-друзья разъехались и остались онлайн, работа тоже онлайн, так что готова к общению в полной мере

В том числе и очному 😁но может не сразу, я ж все-таки интроверт 🙈



У меня три собаки, так что, если любишь животных, это огромный плюс) занимаюсь спортом и разговариваю на 3 языках



Всем буду рада 🫶🏻