Москва
Профиль пользователя katyakaterina
О себе
Хочу найти человека или даже людей, с которыми легко и можно общаться на разные темы 🙌🏻 Обсуждать, что происходит в жизни, отношениях, мире , взлеты и падения
По характеру скорее интроверт, чем душа компании, поэтому, возможно, со мной не так просто, но только поначалу)) если человек идет на контакт, и мы находим общие точки соприкосновения, отдаюсь всей душой 😄
Университет закончился, подруги-друзья разъехались и остались онлайн, работа тоже онлайн, так что готова к общению в полной мере
В том числе и очному 😁но может не сразу, я ж все-таки интроверт 🙈
У меня три собаки, так что, если любишь животных, это огромный плюс) занимаюсь спортом и разговариваю на 3 языках
Всем буду рада 🫶🏻
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
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