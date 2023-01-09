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Москва
Профиль пользователя katyakaterina

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О себе

Хочу найти человека или даже людей, с которыми легко и можно общаться на разные темы 🙌🏻 Обсуждать, что происходит в жизни, отношениях, мире , взлеты и падения

По характеру скорее интроверт, чем душа компании, поэтому, возможно, со мной не так просто, но только поначалу)) если человек идет на контакт, и мы находим общие точки соприкосновения, отдаюсь всей душой 😄

Университет закончился, подруги-друзья разъехались и остались онлайн, работа тоже онлайн, так что готова к общению в полной мере
В том числе и очному 😁но может не сразу, я ж все-таки интроверт 🙈

У меня три собаки, так что, если любишь животных, это огромный плюс) занимаюсь спортом и разговариваю на 3 языках

Всем буду рада 🫶🏻

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → пообщаться

найти соулмейта) ну или пообщаться и приятно провести время) всем welcome 🫶🏻

Москва → пообщаться

Встретить подругу с общими интересами , соулмейта 💫

маленькое фото пользователя poetic_justice
маленькое фото пользователя Daria19039
Откликнулись 2 участника

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

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Участие в других событиях

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Москва → другое

Найти подруг 😌💃🏼💃🏼💃🏼

Откликнулось 59 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

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