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Москва
Меня зовут Катя, 38 лет. Не замужем, детей нет. Дожила до таких лет, а друзей особо не нажила. Люди как-то приходят и уходят. И вроде бы человек хороший, но... Люблю неспешный досуг: прогулки по городу, походы в музеи, кино, театр (давно правда не была). Никогда не была, но очень бы хотела сходить на квиз. Тоже самое со StandUp, обожаю смотреть, но вот выбираться не приходилось.
Москва
Профиль пользователя KatyaD
О себе
Меня зовут Катя, 38 лет. Не замужем, детей нет. Дожила до таких лет, а друзей особо не нажила. Люди как-то приходят и уходят. И вроде бы человек хороший, но... Люблю неспешный досуг: прогулки по городу, походы в музеи, кино, театр (давно правда не была). Никогда не была, но очень бы хотела сходить на квиз. Тоже самое со StandUp, обожаю смотреть, но вот выбираться не приходилось.
Еще обожаю дачу)
В общем, если есть схожие интересы, то всегда открыта к общению. Если описание показалось душным, то только показалось))))
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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