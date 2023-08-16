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Москва
Профиль пользователя KatyaD

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О себе

Меня зовут Катя, 38 лет. Не замужем, детей нет. Дожила до таких лет, а друзей особо не нажила. Люди как-то приходят и уходят. И вроде бы человек хороший, но... Люблю неспешный досуг: прогулки по городу, походы в музеи, кино, театр (давно правда не была). Никогда не была, но очень бы хотела сходить на квиз. Тоже самое со StandUp, обожаю смотреть, но вот выбираться не приходилось.
Еще обожаю дачу)
В общем, если есть схожие интересы, то всегда открыта к общению. Если описание показалось душным, то только показалось))))

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу найти душевных людей для общения

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Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

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Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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