О себе

Меня зовут Катя, 38 лет. Не замужем, детей нет. Дожила до таких лет, а друзей особо не нажила. Люди как-то приходят и уходят. И вроде бы человек хороший, но... Люблю неспешный досуг: прогулки по городу, походы в музеи, кино, театр (давно правда не была). Никогда не была, но очень бы хотела сходить на квиз. Тоже самое со StandUp, обожаю смотреть, но вот выбираться не приходилось.

Еще обожаю дачу)

В общем, если есть схожие интересы, то всегда открыта к общению. Если описание показалось душным, то только показалось))))