Москва

Профиль пользователя katya_gafarova

О себе Люблю эмоции и их дарить.



Очень активная: спорт, танцы, книги, путешествия, экстрим.



Хочу улететь в путешествие в ближайшее время

Была в сети на этой неделе

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