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Москва
Профиль пользователя katya_gafarova

фото пользователя katya_gafarova

О себе

Люблю эмоции и их дарить.

Очень активная: спорт, танцы, книги, путешествия, экстрим.

Хочу улететь в путешествие в ближайшее время

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

найти такого же любителя вкусных и красивых мест

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Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 159 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Буду рада найти подругу) прогуляться в интересных местах или выпить кофе 🥧☕️

Откликнулись 34 участника

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Москва → собрать компанию

Коллектив - клуб для общения, знакомств и игр в Москве.

Откликнулось 27 участников

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