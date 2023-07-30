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Москва
Люблю эмоции и их дарить.
Москва
Профиль пользователя katya_gafarova
О себе
Люблю эмоции и их дарить.
Очень активная: спорт, танцы, книги, путешествия, экстрим.
Хочу улететь в путешествие в ближайшее время
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей
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