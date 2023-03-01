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Москва
Москва
Профиль пользователя Katya_g
О себе
Люблю пешие прогулки и путешествия, театр, бумажные книги.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры
Участие в других событиях
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