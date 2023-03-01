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Москва
Профиль пользователя Katya_g

фото пользователя Katya_g

О себе

Люблю пешие прогулки и путешествия, театр, бумажные книги.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 364 участника

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