О себе

Я разносторонний человек. Занимаюсь всем по чуть-чуть. Сейчас активно занимаюсь развитием беседы в вк совместно со своими друзьями. Если тебе интересно познакомимся с различными людьми, погулять по городу, сходить в антикафе, поиграть в настолки, или даже просто выпить чего-нибудь на лавке в парке, то пиши, не стесняйся 🙃