⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Katya22

фото пользователя Katya22

О себе

Я разносторонний человек. Занимаюсь всем по чуть-чуть. Сейчас активно занимаюсь развитием беседы в вк совместно со своими друзьями. Если тебе интересно познакомимся с различными людьми, погулять по городу, сходить в антикафе, поиграть в настолки, или даже просто выпить чего-нибудь на лавке в парке, то пиши, не стесняйся 🙃

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → собрать компанию

Беседка-чатик со сходками и двежем

маленькое фото пользователя Lerkk
маленькое фото пользователя Artem_kras
маленькое фото пользователя Julia26o3
маленькое фото пользователя Lilium
маленькое фото пользователя bisler
маленькое фото пользователя Pelmenchick
маленькое фото пользователя Alexandr40
маленькое фото пользователя Mon_cher_sower
маленькое фото пользователя Tanya3651
маленькое фото пользователя MaryGr
маленькое фото пользователя Ponomarina
маленькое фото пользователя VladislavVS
маленькое фото пользователя Den_D
Откликнулось 13 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nelly31

Москва → пообщаться

Всем хай! Хочу найти друзей по душе 😊пол не важен ))важна открытость .

Откликнулось 5 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
маленькое фото пользователя Viktoria_v
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя KristinaSherry
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя Zlataaa
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Tanya96
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя w1ldrush
маленькое фото пользователя Vi33
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Artemiy
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя Mko05
маленькое фото пользователя Misha_philosoph
маленькое фото пользователя Hedgehog
маленькое фото пользователя DianaKi
маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя KationaDash
маленькое фото пользователя diakat09

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам