⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Katya22
О себе
Я разносторонний человек. Занимаюсь всем по чуть-чуть. Сейчас активно занимаюсь развитием беседы в вк совместно со своими друзьями. Если тебе интересно познакомимся с различными людьми, погулять по городу, сходить в антикафе, поиграть в настолки, или даже просто выпить чего-нибудь на лавке в парке, то пиши, не стесняйся 🙃
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам