О себе

Плаваю на сапе, играю на укулеле, готовлю вкусненькое.

Работаем на удалёнке, поэтому много путешествуем, объехали все города от Москвы до Алтая 🚘

Умею переписываться 24/7, но с друзьями предпочитаю личные встречи.

Рассматриваем вариант переезда на море, возможно, в Геленджик, никто не хочет с нами, удалёнщики?))