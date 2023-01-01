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Москва
Плаваю на сапе, играю на укулеле, готовлю вкусненькое.
Москва
Профиль пользователя katy_lorny
О себе
Плаваю на сапе, играю на укулеле, готовлю вкусненькое.
Работаем на удалёнке, поэтому много путешествуем, объехали все города от Москвы до Алтая 🚘
Умею переписываться 24/7, но с друзьями предпочитаю личные встречи.
Рассматриваем вариант переезда на море, возможно, в Геленджик, никто не хочет с нами, удалёнщики?))
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
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