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Москва
Профиль пользователя katy_lorny

фото пользователя katy_lorny

О себе

Плаваю на сапе, играю на укулеле, готовлю вкусненькое.
Работаем на удалёнке, поэтому много путешествуем, объехали все города от Москвы до Алтая 🚘
Умею переписываться 24/7, но с друзьями предпочитаю личные встречи.
Рассматриваем вариант переезда на море, возможно, в Геленджик, никто не хочет с нами, удалёнщики?))

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры✝️ Религия

События пользователя

Геленджик → пообщаться

Переезд в Геленджик

Участие в других событиях

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Геленджик → прогуляться, перекусить

Погулять поговорить

Откликнулось 5 участников

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