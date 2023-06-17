Москва
Профиль пользователя Katy_a
О себе
Люблю кошечек, люблю собачек, ну потому что это моя работа. Поддержу любой движ)
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры
Не нравится:
✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Найти подружаню
Москва → Другое
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Москва → Другое
Погулять с собаками
Москва → Другое
ищу подружку/друга✨
Москва → Другое
Поиграть в настолки или погулять по Москве
Москва → Другое
Пошли в капибар смотреть зоопарк :)
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