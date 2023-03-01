Москва
Профиль пользователя katusha2000
О себе
Веду активный образ жизни. Катаюсь на велосипеде, горных лыжах, плаваю, играю в боулинг, настольные игры. Из музыки не люблю попсу и шансон. Люблю ходить на культурные и спортивные мероприятия, а также посидеть, покушать, выпить в хорошем заведении, а потом ещё можно и потанцевать)
Профиль обновлён 16 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Поиграть в пивное казино
Хочется прогуляться в центре Москвы после 19:00
Любой день 🙃🚲🌳
Хочется в другой город махнуть , погулять и вернуться обратно
Предлагаю сходить в бар/клуб в центре - отметить пятницу🤟🏻
Прогуляться по парку или в центре
Погулять по вечерней/ночной Москве
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