Веду активный образ жизни. Катаюсь на велосипеде, горных лыжах, плаваю, играю в боулинг, настольные игры. Из музыки не люблю попсу и шансон. Люблю ходить на культурные и спортивные мероприятия, а также посидеть, покушать, выпить в хорошем заведении, а потом ещё можно и потанцевать)

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

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💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы

Москва → Другое Прогуляться по парку или в центре

Москва → Другое Предлагаю сходить в бар/клуб в центре - отметить пятницу🤟🏻

Москва → Другое Хочется в другой город махнуть , погулять и вернуться обратно

Москва → Другое Хочется прогуляться в центре Москвы после 19:00

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