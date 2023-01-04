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Москва
Профиль пользователя katualipa

фото пользователя katualipa

О себе

Люблю рейвиться под электронную музыку, активный отдых, пешие прогулки, уютные разговоры в пледике, люблю домашних животных, искренних людей, жизнерадостных, поддерживающих, т.к сама такой являюсь, ищу подружек, минимал токсик
P.S рожа хитрая на фото т.к в галерее только какие-то сучьи гримасы, а тут мы с мужиком выбирали куда сходить стейки пожрать)

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🎮 Видеоигры 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия 🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → пообщаться
Холап, го в тг? Болтать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое
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