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Москва
Москва
Профиль пользователя kattyokssn
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Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль
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