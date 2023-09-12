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Москва
Москва
Профиль пользователя Katty22
О себе
Люблю интересные места, кафе, музыку, фотографироваться , гулять , весело проводить время
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать
События пользователя
Участие в других событиях
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