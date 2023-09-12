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Москва
Профиль пользователя Katty22

фото пользователя Katty22

О себе

Люблю интересные места, кафе, музыку, фотографироваться , гулять , весело проводить время

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Фэшн прогулка с фото

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 100 участников

маленькое фото пользователя Oliana

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по центру, зайти в какое нибудь интересное место, кафешку, пообщаться,

Откликнулось 13 участников

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