Москва
Профиль пользователя katti.emelik
О себе
Ищу подружек!😅
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Москва → Другое
Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?
Москва → Другое
Хочу найти подруг!
Москва → Другое
прогуляться по центру, поболтать
Москва → Другое
Общение дружба
Москва → Другое
Хочу найти девчонок
Москва → Другое
Сходить в парк
Москва → Другое
Ищу женскую компанию для фотопрогулки по городу.
Москва → Другое
Покатушки на мотоцикле сейчас
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