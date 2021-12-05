Москва
Профиль пользователя katti.emelik

фото пользователя katti.emelik
фото #2 пользователя katti.emelik

О себе

Ищу подружек!😅

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Люблю качественное времяпрепровождение и кофе🤍

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Ищу женскую компанию для фотопрогулки по городу.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.