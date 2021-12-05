Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

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Москва → Другое Покатушки на мотоцикле сейчас

Москва → Другое Ищу женскую компанию для фотопрогулки по городу.

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.