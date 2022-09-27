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Москва
Профиль пользователя Katt

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О себе

Люблю активно проводить свободное время - посещать интересные места, гулять в парках, путешествовать, ходить на выставки, концерты, кататься на велике, плавать, зимой кататься на лыжах и коньках.
Интересуюсь психологией, читаю классическую литературу (Сомерсет Моэм, Лев Толстой, Ирвин Шоу), музыку слушаю абсолютно разную - от попсы до рока; изучаю английский язык, готовлю вкусную выпечку)

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 📸 Пофоткаться 🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🎮 Видеоигры
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