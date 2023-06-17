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Москва
Профиль пользователя Katsudon

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О себе

Люблю пиццу с ананасами и котлеты с вареньем. Слушаю подкасты про тру-крайм и Царскую Россию, читаю новеллы, художественную литературу. В основном классику, бывает и что-то из современного. А ещё манхвы! С энтузиазмом посещаю театры, музеи, кино, концерты! Стараюсь в творчество из разряда: всего и понемногу. Могу связать носки крючком.
Обожаю психологию, но только не научпоп. С радостью послушаю тру стори из жизни и какие-нибудь занимательные факты.
Обожаю качественное кино, что-то вроде "Жизнь других" и "Отец".
Люблю скидывать фотки своих котов.
Пытаюсь в фотографию, на людях пока особо не экспериментировала.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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