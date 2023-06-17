О себе

Люблю пиццу с ананасами и котлеты с вареньем. Слушаю подкасты про тру-крайм и Царскую Россию, читаю новеллы, художественную литературу. В основном классику, бывает и что-то из современного. А ещё манхвы! С энтузиазмом посещаю театры, музеи, кино, концерты! Стараюсь в творчество из разряда: всего и понемногу. Могу связать носки крючком.

Обожаю психологию, но только не научпоп. С радостью послушаю тру стори из жизни и какие-нибудь занимательные факты.

Обожаю качественное кино, что-то вроде "Жизнь других" и "Отец".

Люблю скидывать фотки своих котов.

Пытаюсь в фотографию, на людях пока особо не экспериментировала.