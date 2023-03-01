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Москва
Москва
Профиль пользователя KatrineMale
О себе
Расширить круг общения в новом городе. Я за разностороннее общение. Люблю узнавать все новое. Работаю в туристической сфере.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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