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Москва
Профиль пользователя Katrin_K

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О себе

Обожаю учиться, развиваться, узнавать что-то новое. Люблю психологию, философию, духовные практики, умных и порядочных людей.
Сходить люблю в театр, кино, красивые парки, исторические места, на концерты.
Музыка: рок, танцевальная, классика.

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб
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