Москва
Профиль пользователя Katrin_esk

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Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по вечерней Москве, попить кофе/вина. 40+))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sailor
Москва → Другое

6 авг ВДНХ празднует 84 года. Предлагаю прогуляться и посмотреть.

маленькое фото пользователя Sailor
Москва → Другое

Прогуляться в центре, поболтать, выпить по чашке кофе или бокалу вина.

маленькое фото пользователя Niels
Москва → Другое

Фестиваль "времена и эпохи".

маленькое фото пользователя Siquer
Москва → Другое

Погулять, прокатиться на велосипеде, попить пива, пообщаться

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