Москва
Профиль пользователя Katrin3095

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О себе

Всем привет!
Я открытый,общительный и позитивный человек, люблю музыку, спорт, путешествия и вылазы не важно куда (парки, музеи тд и тп).

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🏢 Работа

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить вечером в кино

Участие в других событиях

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Завести новые знакомства ✨

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Пора выбираться на улицу! ☀️

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Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

маленькое фото пользователя M_kompotik
Москва → Другое

Есть кто из Люберец/ Некрасовки и ближайших районов?)

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