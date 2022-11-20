Москва
Профиль пользователя Katita

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О себе

Слушаю, в основном, аргентинский трэп и рэп. Свободно говорю по-испански, учу итальянский и немецкий.
Очень люблю клубы, вечеринки да и вообще любое активное и веселое времяпровождение. Очень люблю путешествовать

Мой идеальный вечер? Выпить коктейлей, смотреть и обсуждать музыкальные клипы

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сгонять в клуб 😎

Участие в других событиях

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Хочется найти классный и общительных знакомых✨

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найти подругу, с которой сможем общаться обо всем

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Хочу в парк на творческий пикничек✨

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Хочу найти новых подружек (общение в телеграмме)

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Давайте выпьем кофе и пофотографируемся

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