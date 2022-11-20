Москва
Профиль пользователя Katita
О себе
Слушаю, в основном, аргентинский трэп и рэп. Свободно говорю по-испански, учу итальянский и немецкий.
Очень люблю клубы, вечеринки да и вообще любое активное и веселое времяпровождение. Очень люблю путешествовать
Мой идеальный вечер? Выпить коктейлей, смотреть и обсуждать музыкальные клипы
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти подруг!
Найти подружек
создать женское комьюнити!
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
найти подругу, с которой сможем общаться обо всем
Найти подругу/подруг
Хочу в парк на творческий пикничек✨
Хочу найти новых подружек (общение в телеграмме)
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