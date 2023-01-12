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Москва
Профиль пользователя Katimat

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О себе

Люблю выйти на кальян и поболтать , новая в Москве , увлекаюсь психологией

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Москва → другое

Покурить кальян

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Subby

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹 общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулось 27 участников

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