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Москва
Москва
Профиль пользователя Katimat
О себе
Люблю выйти на кальян и поболтать , новая в Москве , увлекаюсь психологией
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль
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