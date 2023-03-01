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Москва
Всем привет!
Москва
Профиль пользователя katie_kew
О себе
Всем привет!
Я переехала из города у моря в нерезиновую и ищу подруг/друзей.
Работаю в IT, изучаю английский в той самой школе, раньше занималась каблучными танцами, сейчас перешла в тренажерный зал.
А еще шарю за мемы (иногда с опозданием вникаю в них)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры
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