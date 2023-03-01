⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя katie_kew

фото пользователя katie_kew

О себе

Всем привет!
Я переехала из города у моря в нерезиновую и ищу подруг/друзей.
Работаю в IT, изучаю английский в той самой школе, раньше занималась каблучными танцами, сейчас перешла в тренажерный зал.
А еще шарю за мемы (иногда с опозданием вникаю в них)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры

Не нравится:

✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 236 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулся 101 участник

маленькое фото пользователя Alina2408

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 16 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Polyaa
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя Mko05
маленькое фото пользователя Nastyakotya
маленькое фото пользователя Patch
маленькое фото пользователя Dianak
маленькое фото пользователя misskaterina18
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя VladG
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Tati25
маленькое фото пользователя 11XtaZ11
маленькое фото пользователя Daria77
маленькое фото пользователя annykoles
маленькое фото пользователя MyWay
маленькое фото пользователя KationaDash
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя pblhok
маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
маленькое фото пользователя Alex_hase
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя is.ap
маленькое фото пользователя Anastasia02

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам