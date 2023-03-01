О себе

Всем привет!

Я переехала из города у моря в нерезиновую и ищу подруг/друзей.

Работаю в IT, изучаю английский в той самой школе, раньше занималась каблучными танцами, сейчас перешла в тренажерный зал.

А еще шарю за мемы (иногда с опозданием вникаю в них)