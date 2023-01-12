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Москва
Профиль пользователя katharinn

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О себе

Меломан - от французского рэпа до классики)
Катаюсь на горных лыжах, занимаюсь в тренажерке))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Откликнулось 35 участников

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