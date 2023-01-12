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Москва
Меломан - от французского рэпа до классики)
Москва
Профиль пользователя katharinn
О себе
Меломан - от французского рэпа до классики)
Катаюсь на горных лыжах, занимаюсь в тренажерке))
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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