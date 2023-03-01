Москва
Профиль пользователя Katerinochka
О себе
Люблю гулять, исследовать новые места в Москве, общаться, я на связи практически всегда 24/7.
По характеру я общительная, впечатлительная, в каком-то плане сентиментальная и чувствительная, очень эмоциональная. Поэтому всегда помогу и выслушаю в трудную минуту.
Мне нравится психология, фотография, немного история и политика (не против анализа/обсуждения этих тем), литература. Люблю смотреть сериалы, фильмы, ходить на выставки. Увлекаюсь таро и частенько делаю расклады, так что если интересна эта тема, то можем обсудить.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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