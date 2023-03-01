Москва
Профиль пользователя Katerinochka

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О себе

Люблю гулять, исследовать новые места в Москве, общаться, я на связи практически всегда 24/7.

По характеру я общительная, впечатлительная, в каком-то плане сентиментальная и чувствительная, очень эмоциональная. Поэтому всегда помогу и выслушаю в трудную минуту.

Мне нравится психология, фотография, немного история и политика (не против анализа/обсуждения этих тем), литература. Люблю смотреть сериалы, фильмы, ходить на выставки. Увлекаюсь таро и частенько делаю расклады, так что если интересна эта тема, то можем обсудить.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💨 Кальян ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться (телеграмм)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Apollinaria
Москва → Другое

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