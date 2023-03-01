Люблю гулять, исследовать новые места в Москве, общаться, я на связи практически всегда 24/7. По характеру я общительная, впечатлительная, в каком-то плане сентиментальная и чувствительная, очень эмоциональная. Поэтому всегда помогу и выслушаю в трудную минуту. Мне нравится психология, фотография, немного история и политика (не против анализа/обсуждения этих тем), литература. Люблю смотреть сериалы, фильмы, ходить на выставки. Увлекаюсь таро и частенько делаю расклады, так что если интересна эта тема, то можем обсудить.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🖼 Выставка / музей

💨 Кальян ☣️ Токсичность

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