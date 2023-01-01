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Москва
Москва
Профиль пользователя katerini
О себе
Люблю kpop, pop, qpop; фанат юмора в любом виде: стендапы, концерты соло артистов, разные смешные шоу (как и чёрный юмор обожаю); читаю клаб романтики (у меня есть и другие новеллы, но их реже читаю); люблю игры как настольные, так и компьютерные (в частности куплинова смотрю) любимая игра ассасин, почти все части прошла, восхищаюсь кончено; аниме люблю, если у тебя есть что то интересное на просмотр порекомендовать, то я всегда не против; читаю манхвы любого разлива; фильмы, сериалы (сериалы чаще конечно смотрю, любимцы: странные дела, бесстыжие, бумажный дом)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей
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