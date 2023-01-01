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Москва
Профиль пользователя katerini

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О себе

Люблю kpop, pop, qpop; фанат юмора в любом виде: стендапы, концерты соло артистов, разные смешные шоу (как и чёрный юмор обожаю); читаю клаб романтики (у меня есть и другие новеллы, но их реже читаю); люблю игры как настольные, так и компьютерные (в частности куплинова смотрю) любимая игра ассасин, почти все части прошла, восхищаюсь кончено; аниме люблю, если у тебя есть что то интересное на просмотр порекомендовать, то я всегда не против; читаю манхвы любого разлива; фильмы, сериалы (сериалы чаще конечно смотрю, любимцы: странные дела, бесстыжие, бумажный дом)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей

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☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу пообщаться онлайн, потом можно встретиться.

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DariaKo

Москва → пообщаться

Хочу найти подругу

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Sofi_20

Москва → пообщаться

Я хочу пообщаться онлайн с тобой

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Девчонки пишите пожалуйста

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