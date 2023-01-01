О себе

Люблю kpop, pop, qpop; фанат юмора в любом виде: стендапы, концерты соло артистов, разные смешные шоу (как и чёрный юмор обожаю); читаю клаб романтики (у меня есть и другие новеллы, но их реже читаю); люблю игры как настольные, так и компьютерные (в частности куплинова смотрю) любимая игра ассасин, почти все части прошла, восхищаюсь кончено; аниме люблю, если у тебя есть что то интересное на просмотр порекомендовать, то я всегда не против; читаю манхвы любого разлива; фильмы, сериалы (сериалы чаще конечно смотрю, любимцы: странные дела, бесстыжие, бумажный дом)