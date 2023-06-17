О себе

Люблю путешествовать, особенно горы и выезды на природу. Города тоже ок, но если выбирать город или загород, выберу второе.

Много читаю, сейчас сезон художественной литературы, выбрала на эту осень научную фантастику, буду рада рекомендациям.

Музеи/выставки/ театры - по настроению. До современного искусства еще не доросла, поэтому посещаю что-то более классическое. Последний понравившийся музей - музей Ватикана.