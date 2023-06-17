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Москва
Люблю путешествовать, особенно горы и выезды на природу. Города тоже ок, но если выбирать город или загород, выберу второе.
Москва
Профиль пользователя KaterinaZh
О себе
Люблю путешествовать, особенно горы и выезды на природу. Города тоже ок, но если выбирать город или загород, выберу второе.
Много читаю, сейчас сезон художественной литературы, выбрала на эту осень научную фантастику, буду рада рекомендациям.
Музеи/выставки/ театры - по настроению. До современного искусства еще не доросла, поэтому посещаю что-то более классическое. Последний понравившийся музей - музей Ватикана.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино
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