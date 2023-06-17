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Москва
Профиль пользователя KaterinaZh

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О себе

Люблю путешествовать, особенно горы и выезды на природу. Города тоже ок, но если выбирать город или загород, выберу второе.
Много читаю, сейчас сезон художественной литературы, выбрала на эту осень научную фантастику, буду рада рекомендациям.
Музеи/выставки/ театры - по настроению. До современного искусства еще не доросла, поэтому посещаю что-то более классическое. Последний понравившийся музей - музей Ватикана.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Откликнулось 66 участников

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