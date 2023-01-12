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Москва
Профиль пользователя KaterinaT

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О себе

Недавно переехала в Москву, кроме семьи и коллег знакомств здесь совсем нет. И хочется порой простого человеческого общения вне стен дома и работы.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового
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