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Москва
Москва
Профиль пользователя KaterinaT
О себе
Недавно переехала в Москву, кроме семьи и коллег знакомств здесь совсем нет. И хочется порой простого человеческого общения вне стен дома и работы.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового
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