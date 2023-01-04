Москва
Профиль пользователя KaterinaMayer
О себе
Хочу новых интересных знакомств для общения, досуга, посиделок на кухне, совместных походов в театр, на выставку, музей, можно вместе с детьми! Обожаю принимать гостей и устраивать теплые ужины у камина! Я пишу картины, профессиональный архитектор дизайнер. Переехала, закрутилась с детьми и мужем, а новых друзей так и не встретила ! Буду рада общению
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
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Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
как на счет провести день на одной волне☺️
Ищу подругу 27+
Кино. «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия.»
Коммуникейшен хочется
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