Хочу новых интересных знакомств для общения, досуга, посиделок на кухне, совместных походов в театр, на выставку, музей, можно вместе с детьми! Обожаю принимать гостей и устраивать теплые ужины у камина! Я пишу картины, профессиональный архитектор дизайнер. Переехала, закрутилась с детьми и мужем, а новых друзей так и не встретила ! Буду рада общению

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.