⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Мне 31 год. Всю жизнь в Москве.
Москва
Профиль пользователя KaterinaGalgut
О себе
Мне 31 год. Всю жизнь в Москве.
Мужа нет, детей тоже.
Люблю читать, в течение пяти лет вела литературный блог. Акцент делаю на современной интеллектуальной литературе.
В кино понимаю меньше, но жить без него не могу. Фанат Ларса фон Триера, Франсуа Озона и Алексея Балабанова. Стараюсь следить за российским авторским кино.
Люблю ходить пешком и часами сидеть с чашкой кофе/бокалом вина за интересной беседой.
Увлекаюсь психологией. Хожу на терапию (КПТ).
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам