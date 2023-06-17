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Москва
Профиль пользователя KaterinaGalgut

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О себе

Мне 31 год. Всю жизнь в Москве.
Мужа нет, детей тоже.
Люблю читать, в течение пяти лет вела литературный блог. Акцент делаю на современной интеллектуальной литературе.

В кино понимаю меньше, но жить без него не могу. Фанат Ларса фон Триера, Франсуа Озона и Алексея Балабанова. Стараюсь следить за российским авторским кино.

Люблю ходить пешком и часами сидеть с чашкой кофе/бокалом вина за интересной беседой.

Увлекаюсь психологией. Хожу на терапию (КПТ).

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения в идеале на долго 26+

Откликнулось 16 участников

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