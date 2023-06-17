О себе

Мне 31 год. Всю жизнь в Москве.

Мужа нет, детей тоже.

Люблю читать, в течение пяти лет вела литературный блог. Акцент делаю на современной интеллектуальной литературе.



В кино понимаю меньше, но жить без него не могу. Фанат Ларса фон Триера, Франсуа Озона и Алексея Балабанова. Стараюсь следить за российским авторским кино.



Люблю ходить пешком и часами сидеть с чашкой кофе/бокалом вина за интересной беседой.



Увлекаюсь психологией. Хожу на терапию (КПТ).