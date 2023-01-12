О себе

Я обожаю архитектуру Москвы и все, что с этим связано, интересуюсь искусством, люблю кино и вкусно перекусить в хороших местах. Активный отдых и спорт тоже поддерживаю, но временно на паузе. Открыта ко всему новому, необычному и интересному 🤍