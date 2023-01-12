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Москва
Москва
Профиль пользователя KaterinaChe
О себе
Я обожаю архитектуру Москвы и все, что с этим связано, интересуюсь искусством, люблю кино и вкусно перекусить в хороших местах. Активный отдых и спорт тоже поддерживаю, но временно на паузе. Открыта ко всему новому, необычному и интересному 🤍
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💩 Шутки про говно✝️ Религия😓 Обсудить проблемы📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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