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Москва
Профиль пользователя KaterinaChe

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О себе

Я обожаю архитектуру Москвы и все, что с этим связано, интересуюсь искусством, люблю кино и вкусно перекусить в хороших местах. Активный отдых и спорт тоже поддерживаю, но временно на паузе. Открыта ко всему новому, необычному и интересному 🤍

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия😓 Обсудить проблемы📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя VictoriaAS

Москва → собрать компанию

Женский клуб 👑💖💕 воскресные завтраки 😍☕🌸

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя DariaDariaDaria

Москва → другое

Приглашаю в разговорный клуб английского и испанского языков!

Откликнулось 26 участников

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