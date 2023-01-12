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Москва
Профиль пользователя Katerinabar

фото пользователя Katerinabar

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sveety

Москва → собрать компанию

Подружайки, найдитесь 👯‍♀️

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Laosong

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка или посиделки в кафе,допустим

Откликнулись 22 участника

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