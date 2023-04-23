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Москва
Профиль пользователя Katerina_kat

фото пользователя Katerina_kat

О себе

Пробую и открываю для себя много нового, люблю знакомства и общение с приятными людьми.
Люблю и бары, и выставки,

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

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События пользователя

Москва → собрать компанию

Хочу сегодня сгонять в ЙУХ на покровке, потанцевать, выпить коктейлей

маленькое фото пользователя Pollynka
маленькое фото пользователя Drunk.Unicorn
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Откликнулось 110 участников

маленькое фото пользователя OIEUEUE

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Откликнулось 108 участников

маленькое фото пользователя AnnSoul

Москва → прогуляться, перекусить

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Откликнулись 82 участника

маленькое фото пользователя Toria

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу🙃

Откликнулись 73 участника

маленькое фото пользователя Anjjjj

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Откликнулось 69 участников

маленькое фото пользователя Apollinaria

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружек

Откликнулось 66 участников

маленькое фото пользователя Mary.Firsova

Москва → прогуляться, перекусить

создать женское комьюнити!

Откликнулось 59 участников

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa

Москва → собрать компанию

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

Откликнулось 59 участников

маленькое фото пользователя KarinaAlex

Москва → прогуляться, перекусить

Рада новым знакомствам

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя Hebert.Di

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружаню

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя pomogite

Москва → собрать компанию

За любой движ.

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Kristinser

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется найти классный и общительных знакомых✨

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Viktoria_v

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Vica

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу душевные интересные знакомства 🖤

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Ksys

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя annykoles

Москва → прогуляться, перекусить

Лето и движ 🫶

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Lina_18

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти хорошую подругу в Москве)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Edo99

Москва → прогуляться, перекусить

Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подругу🫀

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Maryska

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Polimils

Москва → собрать компанию

Хотелось бы найти женскую компанию на вечер, в Москва Сити, игры алко

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Kirill_dvel

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте выпьем кофе и пофотографируемся

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Rony

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, зайти в кафе, ну или пойти другим путем и сходить в клуб)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha

Москва → прогуляться, перекусить

Кальянный фестиваль!🔥

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Mari099

Москва → собрать компанию

Девочки, пишите, соберем крутую тусовку

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Polina93

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в клуб или бар с хорошей музыкой (рок или старые хиты))

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Andrey.msk

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в новые места.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Lisonka

Москва → прогуляться, перекусить

Куда нибудь сходить прогуляться

Откликнулись 2 участника

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