Москва

Профиль пользователя Katerina_kat

О себе Пробую и открываю для себя много нового, люблю знакомства и общение с приятными людьми.

Люблю и бары, и выставки,

Была в сети сегодня Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва