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Москва
Пробую и открываю для себя много нового, люблю знакомства и общение с приятными людьми.
Москва
Профиль пользователя Katerina_kat
О себе
Пробую и открываю для себя много нового, люблю знакомства и общение с приятными людьми.
Люблю и бары, и выставки,
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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