Москва
Профиль пользователя Katerina07

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О себе

Переехала в Москву недавно, ищу новых подруг) мне 28) замужем, без детей) безумно люблю животных, пешие прогулки, фильмы ужасов, узнавать новые места) но и дома тоже люблю посидеть в адскую жару с холодным пивом или вином 😂не работаю, по этому свободна для подружань буду часто))

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

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