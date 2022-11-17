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Москва
Москва
Профиль пользователя Katerina0511
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🚶♀️ Прогуляться
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