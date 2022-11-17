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Москва
Профиль пользователя Katerina0511

фото пользователя Katerina0511

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🚶‍♀️ Прогуляться

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 107 участников

маленькое фото пользователя kushner

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре и перекусить в уютном месте

Откликнулись 24 участника

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