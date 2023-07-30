О себе

Я фотограф. Люблю искусство, кино, архитектуру, ходить на выставки, в музеи.



Месяц назад я переехала в Питер, поэтому еще не успела найти здесь друзей.

Хотелось бы найти творческих людей с которыми можно было бы гулять по городу, ходить в кафе, на мероприятия, говорить на разные темы и фотографироваться ☺️