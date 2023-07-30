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Санкт-Петербург
Я фотограф. Люблю искусство, кино, архитектуру, ходить на выставки, в музеи.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Katekkk9
О себе
Я фотограф. Люблю искусство, кино, архитектуру, ходить на выставки, в музеи.
Месяц назад я переехала в Питер, поэтому еще не успела найти здесь друзей.
Хотелось бы найти творческих людей с которыми можно было бы гулять по городу, ходить в кафе, на мероприятия, говорить на разные темы и фотографироваться ☺️
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн
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