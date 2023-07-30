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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Katekkk9

фото пользователя Katekkk9

О себе

Я фотограф. Люблю искусство, кино, архитектуру, ходить на выставки, в музеи.

Месяц назад я переехала в Питер, поэтому еще не успела найти здесь друзей.
Хотелось бы найти творческих людей с которыми можно было бы гулять по городу, ходить в кафе, на мероприятия, говорить на разные темы и фотографироваться ☺️

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подруг, гулять, фотографироваться

маленькое фото пользователя Ana.stasia
маленькое фото пользователя Anastasia0309
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Подружиться и провести вместе время😃

Откликнулись 54 участника

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