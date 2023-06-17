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Москва
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О себе

Обожаю путешествовать,если кто увлекается экстремальной ездой,было бы супер
Квиз,танцы,стендап

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать💨 Кальян🎭 Театр
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