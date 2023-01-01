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Москва
Профиль пользователя KateKat

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О себе

Хороший человек. Есть сын, работа и кошка. Открыта к новому.
- курю
- алко вкусный и качественный уважаю
- спорт по праздникам
- шутки ниже пояса

+ курю
+ алко вкусный и качественный уважаю
+ спорт по праздникам
+ шутки ниже пояса

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие💃 Потанцевать🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино
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