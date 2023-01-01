О себе

Хороший человек. Есть сын, работа и кошка. Открыта к новому.

- курю

- алко вкусный и качественный уважаю

- спорт по праздникам

- шутки ниже пояса



+ курю

+ алко вкусный и качественный уважаю

+ спорт по праздникам

+ шутки ниже пояса