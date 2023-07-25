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Москва
Профиль пользователя Kateika23

фото пользователя Kateika23

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные✝️ Религия🏢 Работа📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться

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🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя Ju.Gi

Москва → пообщаться

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

Откликнулось 47 участников

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