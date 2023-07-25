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Москва
Москва
Профиль пользователя Kateika23
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные✝️ Религия🏢 Работа📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться
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