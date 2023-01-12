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Москва
Прошлой зимой завела собаку и все мое окружение плавно перетекло в то, что связано с собакой. Поэтому я здесь)
Москва
Профиль пользователя Kate_97
О себе
Прошлой зимой завела собаку и все мое окружение плавно перетекло в то, что связано с собакой. Поэтому я здесь)
А вообще я очень люблю гулять, общаться, исследовать новые места, не против посидеть в кафе или баре, обсудить наболевшее и просто провести время в компании приятных людей.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль
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