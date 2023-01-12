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Москва
Профиль пользователя Kate_97

фото пользователя Kate_97

О себе

Прошлой зимой завела собаку и все мое окружение плавно перетекло в то, что связано с собакой. Поэтому я здесь)
А вообще я очень люблю гулять, общаться, исследовать новые места, не против посидеть в кафе или баре, обсудить наболевшее и просто провести время в компании приятных людей.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 76 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти интересного собеседника/ подругу 🌝

Откликнулось 9 участников

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