О себе

Прошлой зимой завела собаку и все мое окружение плавно перетекло в то, что связано с собакой. Поэтому я здесь)

А вообще я очень люблю гулять, общаться, исследовать новые места, не против посидеть в кафе или баре, обсудить наболевшее и просто провести время в компании приятных людей.