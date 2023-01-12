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Москва
Москва
Профиль пользователя kate_86
О себе
Хожу на йогу, иногда в театр. Люблю классическую музыку, альтернативный рок, мантры
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🏫 Учеба🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей
Не нравится:
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