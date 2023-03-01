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Москва
Профиль пользователя Kate88

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Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Погулять в центре после 19 вечера, пофоткаться
Москва → прогуляться, перекусить
Позитивно скоротать вечер субботы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое
Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️
маленькое фото пользователя OddyKnockyVeck
Москва → Другое
Знакомство для дружбы или отношений
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Москва → Другое
Гулянки, посиделки. Другие приключения можно придумать вместе.
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Москва → Другое
_->Играем\ в /Настолки<-_
маленькое фото пользователя dianchik
Москва → Другое
Вечеринка с ведущим в лофте (Читай описание!)
маленькое фото пользователя Vitalii31
Москва → Другое
Сходить куда-нибудь вместе, решим, в зависимости от общих интересов
маленькое фото пользователя Carolina
Москва → Другое
Москва,28+(и старше)) Найдись, новая подружка! Для начала поболтаем?)
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