О себе

Всем привет! ✋люблю активно проводить время, танцы, прогулки. Также обожаю музыку: слушаю больше иностранную: поп, соул, джаз. Пою в приложениях, очень хочу сходить в караоке!) Ещё хожу в Английский клуб, люблю поговорить на другом языке т.к изучала. Настолки и любый адекватный кипеш я за!)