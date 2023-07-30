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Москва
Профиль пользователя Kate83

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О себе

Всем привет! ✋люблю активно проводить время, танцы, прогулки. Также обожаю музыку: слушаю больше иностранную: поп, соул, джаз. Пою в приложениях, очень хочу сходить в караоке!) Ещё хожу в Английский клуб, люблю поговорить на другом языке т.к изучала. Настолки и любый адекватный кипеш я за!)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры💨 Кальян

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