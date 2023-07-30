⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Kate83
О себе
Всем привет! ✋люблю активно проводить время, танцы, прогулки. Также обожаю музыку: слушаю больше иностранную: поп, соул, джаз. Пою в приложениях, очень хочу сходить в караоке!) Ещё хожу в Английский клуб, люблю поговорить на другом языке т.к изучала. Настолки и любый адекватный кипеш я за!)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам