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Москва
Москва
Профиль пользователя Kate801
О себе
Я очень люблю всё красивое и гармоничное, увлекаюсь стилем, психологией, эзотерикой. Люблю читать, разукрашивать мандалы, проводить время с семьёй. Хотелось бы найти близкую подругу. Я замужем, есть дочка 11 лет и бывает очень не хватает такого простого женского общения. Чтобы встретиться, посмеяться, обсудить проблемы или просто поделиться опытом, интересами, увлечениями.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового
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