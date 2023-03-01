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Москва
Профиль пользователя Kate801

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О себе

Я очень люблю всё красивое и гармоничное, увлекаюсь стилем, психологией, эзотерикой. Люблю читать, разукрашивать мандалы, проводить время с семьёй. Хотелось бы найти близкую подругу. Я замужем, есть дочка 11 лет и бывает очень не хватает такого простого женского общения. Чтобы встретиться, посмеяться, обсудить проблемы или просто поделиться опытом, интересами, увлечениями.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового
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