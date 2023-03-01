О себе

Я очень люблю всё красивое и гармоничное, увлекаюсь стилем, психологией, эзотерикой. Люблю читать, разукрашивать мандалы, проводить время с семьёй. Хотелось бы найти близкую подругу. Я замужем, есть дочка 11 лет и бывает очень не хватает такого простого женского общения. Чтобы встретиться, посмеяться, обсудить проблемы или просто поделиться опытом, интересами, увлечениями.