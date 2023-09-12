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Москва
Профиль пользователя Kate4ka

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О себе

Студент обыкновенный. Учусь на химика, так же являюсь профессиональным нытиком. Люблю шоколад, сигареты и тяжёлую музыку. Очень хочу найти хорошую подругу

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina2408

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную поиграть в настолки

Откликнулось 8 участников

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