Москва

Профиль пользователя Kate4ka

О себе Студент обыкновенный. Учусь на химика, так же являюсь профессиональным нытиком. Люблю шоколад, сигареты и тяжёлую музыку. Очень хочу найти хорошую подругу

Была в сети на прошлой неделе

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