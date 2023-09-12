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Москва
Москва
Профиль пользователя Kate4ka
О себе
Студент обыкновенный. Учусь на химика, так же являюсь профессиональным нытиком. Люблю шоколад, сигареты и тяжёлую музыку. Очень хочу найти хорошую подругу
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🎭 Театр
Участие в других событиях
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