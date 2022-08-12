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Москва
Профиль пользователя Kate28

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О себе

Философия, история религий, психология, путешествия, искусство

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎮 Видеоигры 🎭 Театр 🍷 Алкоголь 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры

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