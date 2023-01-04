Москва
Профиль пользователя Kate22

фото пользователя Kate22
фото #2 пользователя Kate22
фото #3 пользователя Kate22
фото #4 пользователя Kate22
фото #5 пользователя Kate22

О себе

Люблю слушать различную музыку и петь, меломан до мозга костей)
В свободное время от работы треню тренеровочки, иногда делаю йогу.
Люблю долгие прогулки.
Наруто и ДжоДжо one love)
Нравится смотреть сериалы и кино.
Часто читаю блоги о нутрициологии, диетологии и психологии.
Смотрю разные видео о самопознании и психологии на ютубе.
А еще ни дня не могу прожить без кофе🥹

Профиль обновлён 8 ноября 2022 г.

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.