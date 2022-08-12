Москва
Профиль пользователя Kate1

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О себе

Мне 21 год.
Ищу лучших подруг и парня с которым свяжутся в дальнейшем серьëзные отношения.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу интересных людей готовых встретиться чаще чем раз в полгода.)

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Погулять в классных местах и пофоткаться🥰

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.