Москва
Профиль пользователя Kate1
О себе
Мне 21 год.
Ищу лучших подруг и парня с которым свяжутся в дальнейшем серьëзные отношения.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Москва → Другое
найти подруг 💘💘💘
Москва → Другое
За любой движ.
Москва → Другое
Ищу душевные интересные знакомства 🖤
Москва → Другое
Пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
Найти подруг
Москва → Другое
На выставку, в парк
Москва → Другое
Пишите, если хотите пообщаться
Москва → Другое
Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻
Москва → Другое
Погулять в классных местах и пофоткаться🥰
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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.