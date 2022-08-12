Мне 21 год. Ищу лучших подруг и парня с которым свяжутся в дальнейшем серьëзные отношения.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Москва → прогуляться, перекусить Ищу интересных людей готовых встретиться чаще чем раз в полгода.)

Москва → Другое Погулять в классных местах и пофоткаться🥰

Москва → Другое Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻

Москва → Другое На выставку, в парк

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.