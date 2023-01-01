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Москва
Люблю слушать живую музыку, ходить в кино и театр, занимаюсь вокалом. Обожаю психологию, есть опыт терапии ( проработанная типа, да-да:))
Москва
Профиль пользователя Kate07
О себе
Люблю слушать живую музыку, ходить в кино и театр, занимаюсь вокалом. Обожаю психологию, есть опыт терапии ( проработанная типа, да-да:))
Работаю на удаленке и очень не хватает живого общения! Буду рада познакомиться с новыми людьми😊
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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