О себе

Люблю слушать живую музыку, ходить в кино и театр, занимаюсь вокалом. Обожаю психологию, есть опыт терапии ( проработанная типа, да-да:))



Работаю на удаленке и очень не хватает живого общения! Буду рада познакомиться с новыми людьми😊