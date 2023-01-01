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Москва
Профиль пользователя Kate07

фото пользователя Kate07

О себе

Люблю слушать живую музыку, ходить в кино и театр, занимаюсь вокалом. Обожаю психологию, есть опыт терапии ( проработанная типа, да-да:))

Работаю на удаленке и очень не хватает живого общения! Буду рада познакомиться с новыми людьми😊

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪩 Ночной клуб💨 Кальян

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Знакомство для дружбы или отношений

Откликнулось 37 участников

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