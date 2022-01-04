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Москва
INFP
Москва
Профиль пользователя Kate
О себе
INFP
Играю, читаю, затворничаю, театралю
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🐈 Домашние животные📚 Книги🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно📺 Политика💕 Обсудить отношения🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь
Участие в других событиях
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