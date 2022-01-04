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Москва
Профиль пользователя Kate

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О себе

INFP
Играю, читаю, затворничаю, театралю

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🐈 Домашние животные📚 Книги🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно📺 Политика💕 Обсудить отношения🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя SvetlanaG

Москва → пообщаться

Для меня слово "друг" не просто звук. Хочу найти подругу

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя NatMax

Хабаровск → пообщаться

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Откликнулись 2 участника

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