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Москва
Тг: @katbelovaa
Москва
Профиль пользователя katbelova
О себе
Тг: @katbelovaa
Меня зовут Катя,мне 22 года
Недавно переехала в Москву,ищу новые знакомства для совместного времяпровождения)
Я активная,разносторонняя,люблю спорт,танцы,петь,книги,концерты,театры и так далее
Почти за любой интересный движ)))
Буду рада знакомствам☺️
Была в сети пару дней назад
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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