О себе

Тг: @katbelovaa

Меня зовут Катя,мне 22 года

Недавно переехала в Москву,ищу новые знакомства для совместного времяпровождения)

Я активная,разносторонняя,люблю спорт,танцы,петь,книги,концерты,театры и так далее

Почти за любой интересный движ)))

Буду рада знакомствам☺️