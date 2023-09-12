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Москва
Профиль пользователя katbelova

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О себе

Тг: @katbelovaa
Меня зовут Катя,мне 22 года
Недавно переехала в Москву,ищу новые знакомства для совместного времяпровождения)
Я активная,разносторонняя,люблю спорт,танцы,петь,книги,концерты,театры и так далее
Почти за любой интересный движ)))
Буду рада знакомствам☺️

Была в сети пару дней назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 479 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 128 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Smetalinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя nadyasmoll

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для души

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Demetra_97

Москва → прогуляться, перекусить

Посещение выставки, страшных квестов, квизов, поиграть в настолки

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Diana_m

Москва → прогуляться, перекусить

Собраться на неделе в центре Москвы женской компанией )

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя RitaBarbashina

Москва → прогуляться, перекусить

Ищем в нашу компанию

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Sofia.54

Москва → прогуляться, перекусить

Посиделки в уютных кафе 🫶🏻

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Lizalliza

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу девчонок, которые за любой движ!

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Granny

Москва → прогуляться, перекусить

Неповторимые леди💕Создаю чат в Тг для общения и встреч🤝🙋‍♀️

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Keity

Москва → прогуляться, перекусить

Сходим поужинать или выпить кофе?

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → активный отдых

зову в дружную компанию❤️

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Jhsamveli

Москва → прогуляться, перекусить

ищу супер классных подруг на все времена!

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя JennaLee

Москва → прогуляться, перекусить

Давай дружить пока я не стала знаменитой 😏🙃

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя logi

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте уже встретимся и всё обсудим

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Daria19039

Москва → прогуляться, перекусить

Выпал снег ❄️ время гринтвейна и теплых разговоров )

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя wokoo

Москва → прогуляться, перекусить

жду всех девочек 💅🥂

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Eva_Berck

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу с кем можно по обсуждать парней, устроить пижамную вечеринку, сходить в кино

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя nutamv

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на мероприятие

Откликнулись 2 участника

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